فيروس كورونا يصطاد 19 رياضيا.. أبرزهم أرتيتا ومدافع يوفنتوس

أصبح فيروس كورونا الخطير أحد المخاطر التي تهدد العالم خلال الوقت الحالي بعد انتشاره بطريقة غير مسبوقة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمى.

اضطرت جميع الاتحادات لإيقاف النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التي يتواجد على رأسها اللاعبين والجماهير.

اصطاد فيروس كورونا العديد من لاعبى كرة القدم في دوريات أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، "اليوم السابع" يرصد عدد الرياضيين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس الخطير.

لاعب فيورنتينا



أعلن نادى فيورنتينا الإيطالي الجمعة الماضى، عن تعرض مهاجمه الصربى الشاب دوسان فالهوفيتش، لفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت إيجابية الفحوصات، التي خضع لها، في الوقت الذي يكون فيه اللاعب عديم الأعراض وهو في منزله.

يقوم النادي حاليا بتفعيل جميع إجراءات العزلة التي يقتضيها القانون، بدءا من حصر جميع الأشخاص الذين اتصلوا باللاعب.

6 فى سامبدوريا



أعلن نادى سامبدوريا الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إصابة 4 لاعبين بجانب دكتور الفريق، بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين في النادى إلى 6، بجانب إصابة المهاجم مانولو جابيادينى.

والمصابين هم 4 لاعبين هم: كولى، إيكدال، ثورسبى، ولاجومينا بالإضافة إلى طبيب الفريق.

كورونا تصطاد المدير الفنى



نادى أرسنال قد أعلن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا من خلال بيان تم نشره أمس الخميس جاء به "خضع مايكل أرتيتا مدرب الفريق لفحوصات فيروس كورونا بعد شعوره بالمرض والضعف منذ عدة أيام، وجائت نتيجة التحاليل إيجابية اليوم لذلك سيلزم المنزل، وسيتم عزله هو وكل من تعامل معه للتأكد من سلامة الجميع وأفراد الأسرة".

5 فى بورنموث



أعلن نادى بورنموث الإنجليزى عن وضع حارس مرماه أرتور بوروك و4 مدربين من الجهاز الفنى فى العزل، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة كريستال بالاس التى كانت مقررة غدا السبت قبل قرار تأجيل الدورى الإنجليزى حتى 4 أبريل المقبل.

ونشر بورنموث بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه: "تواجد 5 من المنتسبين للنادى فى العزل الذاتى، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وهم حارس المرمى أرتور بوروك و4 من الجهاز الفني، وذلك وفقًا لتعليمات الحكومة والصحة العامة".

لاعب سلة فى الريال



رفع نادى ريال مدريد الإسبانى حالة الطوارئ، بعد إصابة أحد لاعبى فريق السلة بفيروس كورونا المستجد "COVED 19".

وفقاً لما نشره برنامج "التشرينجيتو" الإسبانى، إنه تم إصابة أحد لاعبى فريق ريال مدريد لكرة السلة بفيروس كورونا، وهو ما دفع النادى لإعلان حالة الطوارئ داخل المدينة الرياضية "الفالديبيابس".

مدافع يوفنتوس



أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي، عن تعرض مدافعه دانييلى روجانى، لفيروس كورونا، لكن دون ظهور أعراض المرض على اللاعب في الوقت الحالي.

أضاف بيان يوفنتوس الإيطالي، أن النادى يقوم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون، بما في ذلك الأشخاص الذين اتصلوا به.

ليستر سيتى يكتشف 3



أكد براندن رودجرز المدير الفنى لفريق ليستر سيتى ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا القاتل بين 3 من لاعبيه.

وقال رودجرز:"لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، ولقد اتبعنا الإجراءات اللازمة وكإجراء وقائى تم عزلهم وإبعادهم عن الفريق."

الحالة الوحيدة فى ألمانيا



أعلن نادى بادربورن الألمانى، اليوم الجمعة، عن إصابة مدافعه لوكا كيليان، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول حالة تتعرض للفيروس في الدوري الألماني.