"ابو زيد" سوبر ستار الجولة الأخيرة

لعل مباراة الصداقة وخدمات الشاطئ في الجولة الأخيرة كانت شاهدة على نجومية وتألق اللاعب رقم "17" في تشكيلة الأزرق الشطئاوي .

ومع انتهاء المنافسة على اللقب الذي توج به خدمات رفح بزغ نجم جديد في المباريات الستة الأخيرة من عمر المسابقة ليتوج مجهوده الرائع طيلة اللقاء بحصد العلامة الكاملة مع فريقه.

ورسم مهاجم البحرية مهند ابو زيد لوحة فنية على أرضية ملعب اليرموك قاد خلالها خدمات الشاطئ لفوز غالي على المدفعجية .

وأستحق ابو زيد أن يتوج نفسه نجماً للأسبوع الأخير على الرغم من تألق العديد من اللاعبين في الأندية الأخرى إلا أن دوره الإيجابي مع الفريق أثبت جدارته وساهم بشكل مباشر لخروج البحرية بفوز غالي على بطل الصداقة.

تحركات ابو زيد في كل أرجاء الملعب وتوغلاته وإختراقاته أربكت دفاعات المدفعجية ولم يستطيع أحد إيقاف خطورته ليتمكن مع فريقه من زيارة الشباك في مناسبتين.

ابو زيد لعب واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق وفعل كل شيئ في المباراة وكتب لنفسه وفريقه النهاية السعيدة فأستحق أن يكون نجم الأسبوع الأخير بلا منازع .