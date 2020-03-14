فيتامين لا يمكن للخلايا السرطانية الصمود أمامه

أثبت علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن فيتامين В12 يقتل الخلايا السرطانية، ويسبب انخفاض تركيزه ضعفا كبيرا في مناعة الجسم.

وتفيد نتائج التجارب التي أجراها علماء المعهد، بأن فيتامين В12 يعمل كقاتل للخلايا السرطانية، حيث يطلق بالتعاون مع مادة مضادة للأورام الخبيثة برنامج التدمير الذاتي، لا يمكن للخلايا السرطانية الصمود أمامه.

ويعتبر هذا الاكتشاف مكملا لاكتشاف سابق أثبت أن نقص فيتامين В12 في الجسم نتيجة اتباع نظام غذائي غير متوازن، يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة بشكل حاد، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ولتجنب انخفاض مستوى هذا الفيتامين في الجسم، من الضروري تناول مواد غذائية تحتوي في تركيبها على فيتامينВ12 وهذه المواد هي :

الدواجن – هذه المواد إضافة إلى احتوائها على نسبة جيدة من فيتامين В12 ، توفر للجسم البروتينات اللازمة لتعزيز منظومة المناعة وتساعد في الحفاظ على النسيج العضلي ونشاط بدني جيد.

كبد الدجاج- أحد أغنى المواد بفيتامين В12، حيث تحتوي 100 غرام منه على 20 ميكروغراما من الفيتامين، مع أن حاجة الجسم من هذا الفيتامين هي 3-5 ميكروغرامات فقط.

لحم البقر- تحتوي 100 غرام من لحم البقر على 5 ميكروغرامات من فيتامين В12 .

جبن موتزاريلا- تحتوي 30 غراما من هذا الجبن على 5% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين В12، وكذلك على بروتين ضروري لتعزيز منظومة المناعة.

سمك التونة- تحتوي حتى معلبات سمك التونة على فيتامين В12 فمثلا تغطي 90 غراما من سمك التونة المعلب حاجة الجسم اليومية من فيتامين В12 . ولكن لا ينصح بتناول أكثر من 340 غراما في الأسبوع، لأن سمك التونة يحتوي على مواد غير مرغوب بها.

سمك السردين- هذا النوع من السمك غني جدا بالبروتينات وحمض الدوكوساهيكسونيك (DHA)، الضروري جدا لتحسين وظائف الدماغ. تناول وجبة من سمك السردين يوفر للجسم 20% من حاجته اليومية لفيتامين В12.