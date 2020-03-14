الطقس: أجواء باردة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

رام الله – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، لذا يبقى الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد الثلاثاء المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة، ومغبرا احيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن التزحلق على الطرقات.