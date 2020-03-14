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"إسرائيل" تدرس فرض إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة "كورونا"

14 آذار / مارس 2020 10:06

يدرس الاحتلال الإسرائيلي إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء أماكن العمل الحيوية. بحسب ما أفادت قناة "كان" العبرية.

ووفقا لمصادر مطلعة للقناة العبرية، فإن وزارة المالية الإسرائيلية تفحص التبعات الاقتصادية لهذا الإجراء المقدرة كلفته بمليارات الشواقل.

كما يتم بحث إمكانية تقييد حركة السكان ووسائل المواصلات العامة وإغلاق رياض الأطفال.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء اليوم اكتشاف سبع عشرة حالة إصابة بكورونا في "إسرائيل" ليرتفع عدد المصابين إلى مائة وثلاثة وأربعين، وتوصف حالة ثلاثة منهم خطيرة وثمانية متوسطة والآخرين طفيفة.

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