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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2441 ) السبت 14/3/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 35
الصحة" بغزة تجدد التأكيد على خلوها من "كورونا"
منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تدهور الأوضاع بفلسطين
"الإعلام": الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين عدوان شرس ضد حراس الحقيقة
هيئة مسيرات العودة: تأجيل فعالية يوم الجريح بسبب الطقس
البرغوثي: الاحتلال يستغل حالة "الطوارئ" للبطش بأهالي بيتا
اشتية: نتعامل مع أزمة "كورونا" كقضية وطنية
عشراوي: شعبنا في القدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان
عريقات ينفي مزاعم بوجود اتصالات مباشرة مع إدارة ترمب
وكالة “أونروا” تقول إنها تعاني من عجز يقدّر بمليار دولار
الخضري: التقرير الأمريكي محاولة لتزوير التاريخ
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يقترح حكومة طوارئ... وغانتس يشترط مشاركة العرب
جانتس يضع شرطاً لتشـكيل حكومـة طـوارئ
ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 126 حالة
أربع عربيات يدخلن بقوة إلى الكنيست الإسرائيلي
(إسرائيل) تدرس تعطيل المرافق الاقتصادية بسبب "كورونا"
"يديعوت": اسرائيل تدرس فرض اجراءات أكثر حزما..
اخبار دولية
“كورونا” يكبح حياة مليارات البشر مع تجاوز مصابيه 140 ألفا في العالم
»فيروس كورونا يهدّد بإعادة العالم إلى حروب العملات
تنزانيا تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
ترامب يعلن حالة الطوارئ في أمريكا لمواجهة وباء كورونا
دبلوماسي إيراني: لقاء قيادة الجهاد الإسلامي في موسكو دليل صعود الحركة عسكريا وسياسياً ودبلوماسياً
أخبار عربية
مصر: 20 حالة وفاة نتيجة الطقس السيئ
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مواجهات وفعاليات رفضا للاستيطان توقع إصابات وقيادة القوى تشيد بصمود المدافعين عن الأرض
شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية ترفض المال المشروط من الاتحاد الأوروبي
بيت لحم التي تعاني آلام “كورونا”.. كيف توفر الطعام للأسر الفقيرة الواقعة تحت…
منخفض “التنين” يخطف روح طفلة من غزة ويوقع إصابات بالضفة الغربية
مقاومون فلسطينيون يستهدفون سيارة إسرائيلية بوابل من النيران وحماس تشيد بالعملية
عطا الله حنا من العيسوية: الشعب الفلسطيني سينتصر على كورونا وعلى الاحتلال معا
الشرق الاوسط
نتنياهو يقترح حكومة طوارئ... وغانتس يشترط مشاركة العرب
الخليج الإماراتية
الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها
فلسطيني من قباطية يدخل عامه الـ18 في الأسر
الأهرام المصرية
ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 126 حالة
الشرطة الفلسطينية تعتقل أصحاب مقاه خالفوا تعليمات الوقاية من كورونا
الشروق المصرية
ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا إلى 35 حالة
الغد الأردنية
أربع عربيات يدخلن بقوة إلى الكنيست الإسرائيلي
فقط محكمة “لاهاي” يمكنها لجم إسرائيل
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تنفذ صفقة القرن في الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
في "مستشفى العزل الميداني" برفح.. الصحة تواجه كورونا
الاحتلال اعتقل 14 مواطناً من قطاع غزة منذ مطلع 2020
تمديد اعتقال الناشطة "الخطيب" حتى الأحد
444 مستوطناً اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع
القدس المحلية
خوفًا من كورونا.. الاحتلال يفكر بالإفراج عن الأسرى الأطفال
نقابة الصحفيين تصدر نشرة إرشادية للصحفيين والمؤسسات الصحفية
فلسطيني بالنرويج يطلق مبادرة لمساعدة الفئات الضعيفة
مقتل فلسطيني من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار قرب نتانيا
محافظ بيت لحم يوضح ما حدث في قرية الشواورة
الصحة في غزة تعلن فحص 19 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا وجميعها سلبية
أبو يوسف يلحق بنجله جراء حريق النصيرات ويرفع عدد الضحايا إلى 18 شهيدًا
ملحم: المصابون بـفيروس"كورونا" بصحة جيدة و35 عينة قيد الفحص
أسرى فلسطين : لم تسجل أي حالة اصابة بكورونا بين الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية
ابو احمد فؤاد: اللقاءات الروسية تؤكد تزايد اهتمامهم بالقضية الفلسطينية ... ومواجهة صفقة القرن تتم بالوحدة والمقاومة
أوقاف طولكرم" تخصص خطبة الجمعة المركزية لطبيب مختص
اغلاق الملاعب ومنع المباريات في نابلس حتى اشعار آخر
الحياة الجديدة
مجدلاني يبحث مع مؤسسات دولية التدخلات العاجلة لمساعدة القطاعات
ألف وجبة غذائية من القدس دعما لبيت لحم
الشرطة: توخي الحيطة والحذر خلال المنخفضات الجوية
الصحة: 31 إصابة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة و1833 عينة غير مصابة
المنشآت الصناعية خارج بيت لحم مستمرة في عملها
إقتحام 4 أقسام في "عوفر" بينها قسم الأشبال
الأيام
المواطنون في غزة يستثنون الأسواق من إجراءاتهم الاحترازية لمواجهة كورونا!
»المنخفض الجوي يتسبب بوفاة طفل في القطاع وخسائر زراعية في الضفة
»حان الوقت لوقف المقاطعة السياسية ضد القائمة المشتركة
»"القطان" توقع اتفاقيتي تنفيذ منح مع حوش الفن وغزة للثقافة والفنون
وكالة صفا
إصابات بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم
مقاومون يطلقون النار على سيارة مستوطنين غرب رام الله
"حماية" يدين إسقاط الخارجية الأمريكية الفلسطينية عن المقدسيين
مستوطنون يعتدون على ممتلكات مواطنين جنوبي نابلس
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من نابلس
الاحتلال يعتقل مقدسية ونجلها وشابين آخرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح
إصابة سيدة وشاب في اعتداء للمستوطنين بالخليل
الداخلية بغزة تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا وتحذر مروجي الإشاعات
أبو ردينة: أية محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة لن تغير تاريخ القدس
مصر تغلق معبر رفح الخميس بسبب الأحوال الجوية
المالكي يدعو نظراءه الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطين
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة بغزة: مختبرنا المركزي مُجهز لفحوص الاشتباه بالكورونا
الصحة تُطلع عوض على خططها في مواجهة الكورونا
إصابة صحفي وشاب خلال قمع مسيرة كفر قدوم
الصحة تنشر تسعيرة الأصناف الوقائية وتحذر من رفع الأسعار
صور: الإعلام تنظم جولة للصحفيين على مركز الحجر الصحي برفح
"الكسواني "يدعو الراغبين للصلاة في الأقصى الإلتزام بعدة تعليمات
فلسطين اليوم
الغزيون يشعرون بالطمأنينة بعد تعقيم "ملائكة الرحمة" لمساجد المدينة
لا اجراءات وقائية.. ناشط حقوقي: قلقون على حياة الأسرى من فيروس كورونا
سما نيوز
خوفًا من كورونا .. الاحتلال يفكر بالإفراج عن الأسرى الأطفال
حكومة طوارئ برئاسة غانتس تمنح "المشتركة" ثلاث وزارات
صورة: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن كورونا لقطاع غزة
فلسطيني يهرب من الحجر الصحي ليقابل خطيبته.. وهذا ما حصل
مقتل فلسطيني من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار
مقتل فلسطيني من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار قرب نتانيا
الجيش الإسرائيلي يؤجل تدريبات قوات الاحتياط بسبب كورونا
الدفاع المدني يُنفذ 118 مهمة منذ دخول المنخفض الجوي الحالي
سفيرتنا تطلع رئيس البرلمان الايرلندي على تطوارت الأوضاع في فلسطين
القواسمي: عزل الهيئة القيادية في سجن "ريمون" الإسرائيلي إجراء عنصري قمعي
عرب 48
غزة: 2267 حالة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا
إصابة 19 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة كفر قدّوم
وكالة وفا
أهلي الخليل يحقق الفوز على "القوات" بثنائية ..
زواهرة: جميع المصابين بفيروس كورونا في فندق "انج..
الرئيس يستجيب لمناشدة مواطنة من رام الله
أندية الكرمل والعبيدية ومركز طولكرم تحقق الفوز في دو..
حدث في مثل هذا اليوم
- 14 آذار (مارس)
- 2002 استشهد الصحفي "احمد نعمان" مدير تلفزيون بيت لحم المحلي خلال قيام السلطات بعدوان شرس ضد محافظة بيت لحم.
- 2002 استشهد الصحفي "جميل نواورة" أثناء العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة.
- 2004م عملية استشهادية في ميناء أسدود وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية وأسفرت هذه العملية عن مقتل 13 إسرائيليا وإصابة 21مآخرين 9 منهم في حالة الخطر وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية والشهيدان هما "محمد زهير سالم" ونبيل إبراهيم" من جباليا.
- 2002م تفجير دبابة ميركافاة إسرائيلية جنوب غزة ومقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في عملية تنبتها لجان المقاومة الشعبية وكتائب الأقصى في بيان مشترك.
- 1979م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق بالأغلبية على نص معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر، وهي أول معاهدة مع دولة عربية.
- 1978م عملية الليطاني: اجتياح الجنوب اللبناني واحتلال الشريط الحدودي، حيث كانت إسرائيل وحتى قبل إعلانها تتطلع إلى احتلال جنوب لبنان لأسباب دينية توراتية واقتصادية ومائية وأمنية، بالإضافة إلى تصفية قواعد الفدائيين الفلسطينيين الذين ينطلقون منها لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وإنشاء حزام أمني بعمق 10كم داخل لبنان، لإبعاد مرابض المدفعية والصواريخ الفلسطينية عن المستعمرات الشمالية في فلسطين المحتلة، وكذلك محاولة جر قوات الردع السورية إلى معركة تفرض مكانها وزمانها إسرائيل.
- 1965م الحكومة الإسرائيلية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الغربية، بعد سبعة عشر عاماً على قيام الدولة العبرية، ونحو عقدين من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي قتلت فيها ألمانيا النازية أعداداً كبيرة من اليهود.