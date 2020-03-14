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الصحة: 35 مصاباً بـ"كورونا" في بيت لحم وطولكرم

14 آذار / مارس 2020 10:14

قالت وزارة الصحة في رام الله، إن عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19/ كورونا" المستجد، في فلسطين، حتى مساء أمس الجمعة بلغ 35 مصاباً.

وذكرت الصحة في تصريح لها، أن 34 من المصابين في محافظة بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم.

وأكدت أن جميع المصابين بحالة صحية مستقرة، مشيرة إلى أن فحوصات العينة التي أخضعت للفحص لمواطن وصل رام الله عبر مطار اللد كانت سليمة.

ويواصل فيروس كورونا (كوفيد -19) انتشاره في دول ومدن جديدة في العالم، رغم الجهود المبذولة والمحاولات الرامية للحد من تفشيه.

ونظرا لتسارع وتيرة انتشاره، صنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباء عالميا، وحتى هذه اللحظة سجلت في العالم 145634 إصابة، بينها 5436 وفاة و72529 حالة شفاء.

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