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2038 فحصاً لعينات "غير مصابة"

الصحة: 38 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

14 آذار / مارس 2020 10:14

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إنه تم تشخيص 38 حالة إصابة بفيروس كوفيد- 19 "كورونا"، في فلسطين حتى اللحظة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، انها أجرت 2038 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية، في مختبر وزارة الصحة المركزي منذ 20 كانون الثاني/ يناير وكانت جميعها سلبية "أي غير مصابة بالفيروس"، باستثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في مدينة بيت لحم "37 إصابة"، وطولكرم "إصابة واحدة".

وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بأريحا بلغ 7 حالات، إضافة إلى حالة واحدة في الحجر الخاص بمعبر رفح، مضيفة ان عدد الحالات في الحجر الصحي المنزلي بلغت 6429 حالة، بينها 2676 في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن العمل مستمر لتجهيز مركز فرز وحجر صحي ومستشفى خاصة بفيروس "كورونا" في كل محافظة من محافظات الوطن، كذلك استمرار التثقيف الصحي للمواطنين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الفيروس وأعراضه وسبل الوقاية منه.

وحول الوضع العالمي لانتشار الفيروس، أشارت إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بـ"كورونا" عالميا وصل إلى 132,758 منها 51,767 خارج الصين، في 122 دولة.

ولفتت إلى أنه استنادا إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الوفيات بلغ 4955 في الصين، و1775 خارجها.

 

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