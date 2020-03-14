الدفاع المدني يُنفذ 118 مهمة خلال المنخفض الجوي

غزة-الرأي

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع عزة 118 مهمة مختلفة منذ لحظة دخول المنخفض الجوي عصر الخميس وحتى صباح الجمعة.

وتنوعت تلك المهام ما بين تطاير ألواح زينجو عدد 84، وإزالة أشجار سقطت عدد 18، وإزلة أعمدة ويافطات عدد 12، وإزالة براميل مياه 1، بالإضافة إلى تأمين اسبست آيل للسقوط عدد 2.

وأشار الدفاع المدني إلى إصابة إطفائي أثناء عمله الميداني خلال المنخفض الأخير.

يذكر أن جهاز الدفاع المدني رفع حالة الجهوزية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتعرض لها البلاد حالياً، وأصدر عددًا من إرشادات الأمن والسلامة للمواطنين، حرصًا منه على أمنهم وسلامتهم.