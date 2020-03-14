حماية يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال بإتخاذ التدابير الوقائيةلحماية الاسرى

بعث مركز حماية لحقوق الإنسان للجنة الدولية للصليب الأحمر برسالة عاجلة،وذلك تعقيبا على قيام إدارة مصلحة السجون بعزل عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نتيجة الإشتباه بإصابة بعض السجانين بفيروس "كورونا" .

واكد المركز على أن سلطات الاحتلال لازالت تتقاعس حتى تاريخه عن القيام بإجراءات احترازيه العاجلة بشكل جدية لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات،ومطالبا المركز بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من فيروس (كورونا) وتزويد كافة المعتقلات بمواد التعقيم والتنظيم اللازمة كإجراء وقائي.