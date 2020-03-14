مركز شرطة خان يونس المدينة ينفذ 1660 مهمة خلال فبراير

غزة-الرأي

نفذت أقسام ومكاتب مركز شرطة خان يونس المدينة "1660" مهمة خلال شهر فبراير المنصرم، تنوعت بين انجاز قضايا تحقيق وحل خلافات مالية وجزائية وترحيل موقوفين وغيرها.

وأوضحت إحصائية صادرة عن إدارة المركز أن قسم التحقيق أنجز "243" قضية واستدلال نيابة واجري العمل على استكامل ما تبقى من الملفات، فيما أنجز قسم الشكاوى أنجز "40" شكوى مالية وجزائية.

وبينت الإحصائية أن قسم التنفيذ انجز "617" أمر حبس بالذمة وبالغرامة، و "70" مذكرة قبض وإحضار، و "3" مذكرات قبض غير خاضعة للكفالة.

وأشارت الإحصائية إلى أن قسم الإدارة تعامل مع "138" مخاطبة إدارية واردة و "47" مخاطبة إدارية صادرة تمت أرشفتها بالكامل ورقياً وإلكترونياً، بينما نفذ قسم الترحيل "62" مهمة لنقل الموقوفين من وإلى النيابة ومجمع المحاكم.