التعليم تبث حلقات تعليمية للطلبة من الصف الخامس حتى العاشر

بدأت وزارة التربية والتعليم في غزة، صباح اليوم السبت، بالبث المباشر لأولى حلقات برنامج "الأوائل" التعليمي، عبر إذاعة صوت التربية والتعليم، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الوزارة على صفحتها جدول لمواعيد حلقات البث المباشر التي بدأت اليوم السبت وتستمر على مدار الأسبوع كاملاً حتى الجمعة، تستهدف الطلبة لصفوف المرحلة الأساسية من الخامس وحتى العاشر.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة قرّرت يوم الخميس الماضي تمديد إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في القطاع حتى نهاية شهر مارس الحالي، على أن يتم التقييم بشكل أسبوعي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس "كورونا".