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الشرطة تقبض على مشتبه به بترويج شائعات ومعلومات كاذبة

14 آذار / مارس 2020 02:35

غزة – الرأي:

ألقت المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية، الليلة الماضية، القبض على مشتبه به من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، على خلفية ترويجه شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن المشتبه به روج شائعات ومعلومات كاذبة تضر بالصالح العام وتثير البلبلة في صفوف المواطنين، مشيرة إلى تحويله للجهات المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

وأدت على ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل نشرها وتداولها، واستقائها من المصادر الرسمية.

وشددت أنها لن تسمح لأحد بتهديد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ووفق قانون العقوبات الفلسطيني "المادة 62" "كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله عل الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة يعتبر أنه أرتكب جنحه ويعاقب الحبس مدة ثلاثة سنوات".

 

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