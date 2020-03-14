قرارات هامة للحكومة والفصائل للوقاية من الكورونا

غزة- الرأي:

أعلنت مؤسسات العمل الحكومي بغزة، عن جملة من القرارات الهامة والتي اتخذتها بعد اجتماعها مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء الاجتماع لمتابعة مجمل الاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتم التأكيد خلال الاجتماع على خلو قطاع غزة من تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا كما و تم التباحث و دراسة جملة من الاجراءات الاحترازية الاضافية لمنع انتشار هذا الوباء.

وقرر المجتمعون في بيان لهم في ختام الاجتماع، إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين حتى اشعار آخر و يستثنى من ذلك الحالات الطارئة وانقاذ الحياة .

وأكدوا على استمرار تعليق التحاق طلاب المدارس و الجامعات و رياض الاطفال بالمؤسسات التعليمية المختلفة إلى نهاية شهر مارس .

وقرروا تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العلاقة واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين ومن بين ذلك التوقيف و التحويل الى الحجر الصحي في معبر رفح و الاحالة الى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع .

وشددوا على ضرورة منع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية من اقامة الانشطة و الفعاليات الجامعة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص .

وجددوا تأكيدهم على ضررة تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة بشكل عام مع التأكيد على تجنب كبار السن واصحاب الامراض المزمنة ومن يعانون من اعراض الانفلونزا من التواجد في الامكان المزدحمة وبما في ذلك اداء الصلوات في المساجد .

وقال البيان "نود ان نطمئن اهلنا الكرام باننا نتخذ كافة الاجراءات الوقائية المتاحة و الضامنة للسلامة العامة ونهيب بشعبنا ان يقدموا نموذجا يحتذى به من خلال: الالتزام بالقرارات و التوصيات ذات العلاقة، اتباع اجراءات السلامة الشخصية، وتظافر الجهود للوصول الى اعلى درجات سلامة المجتمع، وتجنب زيارة المحجورين في منازلهم، وتجنب تناقل الاخبار من غير مصادرها"

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