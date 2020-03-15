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فيرون يسجل هدفا رائعا بقميص مانشستر يونايتد بأبطال أوروبا

15 آذار / مارس 2020 08:11

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
مباريات مانشستر يونايتد ضد أولمبياكوس اليونانى دائمًا ما تتسم بالقوة والندية على مدار التاريخ، وعلى مستوى المواجهات القارية.

خاض مانشستر يونايتد مباراة قوية ضد أولمبياكوس اليونانى فى دورى أبطال أوروبا عام 2003 ، والتى شهدت إحراز سيباستيان فيرون هدفا لنادى يونايتد عن طريق تمريرة سحرية من ديفيد بيكهام ظل عالقا فى ذاكرة الجماهير حتى الآن.

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