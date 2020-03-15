وكالة الرأي الفلسطينية أسباب ثقب طبله الأذن عدوى أو صدمة للرأس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحطمون زجاج 20 مركبة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية كيف يعمل جهاز المناعة على حمايتك من الفيروسات والبكتيريا؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية 4 لاعبين فى قائمة الراحيلن عن ليفربول فى الصيف وكالة الرأي الفلسطينية هل يكون انتشار فيروس كورونا فائدة لريال مدريد؟ وكالة الرأي الفلسطينية فيرون يسجل هدفا رائعا بقميص مانشستر يونايتد بأبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية قرارات هامة للحكومة والفصائل للوقاية من الكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
أخبار » الرياضة و الملاعب

4 لاعبين فى قائمة الراحيلن عن ليفربول فى الصيف

15 آذار / مارس 2020 08:16

1
1

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قائمة الراحلين عن فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن قائمة الراحلين عن ليفربول، في الميركاتو الصيفى المقبل، يشمل 4 لاعبين، وهو المدافع الكرواتى ديان لوفرين، الجناح السويسرى شيردان شاكيرى، أدم لالانا والظهير الأيمن ناثانيل كلاين.

أضافت الصحيفة أن، كلا من أدم لالانا وناثانيل كلاين، سينتهى عقدهما في نهاية شهر يونيو المقبل، بينما عقد لوفرين ينتهى في صيف 2021 وشاكيرى في صيف 2023.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.

جدير بالذكر أن، منافسات الدوري الإنجليزي، متوقفة في الوقت الحالي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال بإتخاذ التدابير الوقائيةلحماية الاسرى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟