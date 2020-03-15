4 لاعبين فى قائمة الراحيلن عن ليفربول فى الصيف

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قائمة الراحلين عن فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن قائمة الراحلين عن ليفربول، في الميركاتو الصيفى المقبل، يشمل 4 لاعبين، وهو المدافع الكرواتى ديان لوفرين، الجناح السويسرى شيردان شاكيرى، أدم لالانا والظهير الأيمن ناثانيل كلاين.

أضافت الصحيفة أن، كلا من أدم لالانا وناثانيل كلاين، سينتهى عقدهما في نهاية شهر يونيو المقبل، بينما عقد لوفرين ينتهى في صيف 2021 وشاكيرى في صيف 2023.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.

جدير بالذكر أن، منافسات الدوري الإنجليزي، متوقفة في الوقت الحالي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.