الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا فوق المرتفعات الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا الى شديد البرودة، ومغبرا أحيانا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويوم الأربعاء المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يستمر الجو غائما وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.