وكالة الرأي الفلسطينية أسباب ثقب طبله الأذن عدوى أو صدمة للرأس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحطمون زجاج 20 مركبة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية كيف يعمل جهاز المناعة على حمايتك من الفيروسات والبكتيريا؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية 4 لاعبين فى قائمة الراحيلن عن ليفربول فى الصيف وكالة الرأي الفلسطينية هل يكون انتشار فيروس كورونا فائدة لريال مدريد؟ وكالة الرأي الفلسطينية فيرون يسجل هدفا رائعا بقميص مانشستر يونايتد بأبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية قرارات هامة للحكومة والفصائل للوقاية من الكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف يعمل جهاز المناعة على حمايتك من الفيروسات والبكتيريا؟

15 آذار / مارس 2020 08:18

1
1

جهاز المناعة هو بوابة تحميك أو تجعلك عرضة للمرض، فعندما يعمل الجهاز المناعي بشكل جيد، تقل فرص إصابتك بالأمراض والعكس صحيح، ومعظم الجراثيم تجعلك تشعر بالمرض فقط في المرة الأولى التي تقابلها فيها، لأن جسمك يكوّن ذاكرة لمحاربتها بعد ذلك، في هذا التقرير نتعرف على كيفية عمل الجهاز المناعة لمواجهة الفيروسات والبكتيريا، وفقا لموقع net doctor.
 
ويتفاقم الخوف المعتاد من موسم الإنفلونزا بشكل كبير حاليًا بسبب القلق من فيروس كورونا (COVID-19)، ويمكنك التحكم في مستوى النظافة لديك وتعزيز مناعتك.

هناك عدد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك البدء في تنفيذها الآن لتقوية جهازك المناعي مثل: النظافة وتناول الطعام الصحى.

كيف يعمل جهازك المناعي؟

يتمتع البشر بدفاع متعدد الطبقات بفضل شبكة مكونة من الجهاز اللمفاوي، والأعضاء المصممة خصيصًا لمواجهة العدوى (مثل الطحال والغدة الصعترية) والخلايا والبروتينات، كما تم تصميم الجسم بذكاء لوقف دخول الأشياء المعدية مثل الفيروسات والبكتيريا بالطرق التالية:
- الجلد: يوفر جلدك حاجزًا رائعًا (إلا إذا كان لديك جروح).
- الأنف: الخلل الذي يدخل في الخلايا المحفزة بالأنف يجعلها تصنع مخاطا وقائيا.
- العطس: العطس والسعال يدفعان الميكروبات خارج الحلق.
- حمض المعدة: حمض المعدة يدمر مسببات الأمراض التي تبتلعها.
- بطانة الأمعاء: أمعائك لديها فريق دفاع مخاطي كامل.
- الشعر الصغير: الشعر الصغير في الشعب الهوائية المعروف باسم الأهداب يجعل المخاط يتحرك لإزالة الالتهابات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال بإتخاذ التدابير الوقائيةلحماية الاسرى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟