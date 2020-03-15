أسباب ثقب طبله الأذن عدوى أو صدمة للرأس

طبلة الأذن عبارة عن غشاء رقيق يفصل قناة الأذن الجزء المفتوح من الخارج عن الأذن الوسطى، طبلة الأذن ، وتسمى أيضًا بغشاء الطبلة ، تشارك في السمع تتسبب الموجات الصوتية في اهتزاز طبلة الأذن وبعدها تبدأ عملية تحويل الموجات الصوتية إلى دافع ينتقل إلى الدماغ حيث يتم التعرف عليه كصوت، وطبلة الأذن حساسة ويمكن تمزقها ثقبها بسهولة، عن طريق الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى ولكن أيضًا من خلال أنواع أخرى من الصدمات

وهناك أسباب أخرى للإصابه بثقب طبله الأذن وهى إدخال شيء مثل قطعة قطن أو مسواك ، داخل الأذن، التعرض لضجيج عالٍ جداً، مثل الانفجار، التعرض لصدمة في الرأس مثل كسر في الجمجمة.

بالإضافة إلى الأسباب السابقة التعرض لصدمة في الأذن ناتجة عن تغيرات في ضغط الهواء الضغط الجوي، أثناء رحلة الطائرة أوالغوص تؤدى إلى ثقب طبله الأذن.

تشمل أعراض ثقب طبلة الأذن ما يلي:

صداع أو ألم مفاجئ في وجع الأذن، فقدان السمع في الأذن المصابة، النزيف أو إفراز السوائل من قناة الأذن،رنين ضوضاء في الأذن.

يعتمد مستوى فقدان السمع على حجم الانثقاب وما سببه، يمكن أن تؤدي إصابة الأذن أو الرأس إلى إصابة الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية أو كليهما، ويمكن أن تسبب فقدان السمع الشديد، إذا مزق الضجيج العالى طبلة الأذن ، فقد يكون لدي الشخص طنين في أذنيه لعدة أيام ، بالإضافة إلى فقدان السمع،وفى حاله إذا أصيبت طبلة الأذن المثقوبة بالعدوى ، فقد يتفاقم فقدان السمع.

تلتئم معظم طبلة الأذن المثقبة في غضون أسابيع قليلة.، البعض يستغرق ما يصل إلى شهرين، التعرض للماء أو المزيد من الصدمات يمكن أن يبطئ الشفاء، أيضًا ، إذا أصيبت الأذن أثناء مرحلة الشفاء، تقل احتمالية إغلاق الثقب من تلقاء نفسه وقد يصل الأمر إلى الحاجة لجراحة لإصلاح أصابه ثقب الأذن.

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع طبلة الأذن المثقبة:

يمكن تقليل خطر الإصابة بطبلة الأذن المثقبة عن طريق منع التهابات الأذن الوسطى، للمساعدة في منع العدوى ، قلل بعض الظروف البيئية التعرض لدخان التبغ والمواد المسببة للحساسية -وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بالبرد أو الأنفلونزا، يمكن للأطفال أيضًا الحصول على تطعيمات ضد اثنين من البكتيريا الشائعة" المستدمية النزلية والمكورات العقدية الرئوية" التي تسبب التهابات الأذن الوسطى، لا تدخل مسحات قطنية في قناة الأذن أثناء التنظيف لأن ذلك قد يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن.

إذا دخل جسم ما إلى أذنك ، فقم بإزالته من قبل الطبيب لتقليل خطر إصابة الأذن لا تحاول إخراج الشيء بنفسك إلا إذا كنت تستطيع رؤيته بوضوح ، فهو ناعم ويمكنك إزالته بسهولة