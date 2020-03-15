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فيس بوك تُعلن عن إغلاق تطبيق MSQRD والذي استحوذت عليه عام 2016

15 آذار / مارس 2020 08:41

فيس بوك تُعلن عن إغلاق تطبيق MSQRD والذي استحوذت عليه عام 2016
فيس بوك تُعلن عن إغلاق تطبيق MSQRD والذي استحوذت عليه عام 2016

فيس بوك ستُزيل تطبيقها MSQRD من جميع متاجر التطبيقات يوم 13 أبريل القادم.

في مارس من عام 2016، أعلنت شركة Masquerade المالكة لتطبيق MSQRD الشهير، أن فيس بوك بالفعل قد استحوذت على الشركة حيث سينضم كافة الموظفين للعمل في مكاتب فيس بوك في لندن، أنذاك وعدت الشركة بأن تطبيقها سيظل تطبيقًا مستقلاً وسيستمر في تقديم التحديثات، ولكن توقفت فيس بوك عن دعم التطبيق بحلول نهاية عام 2016.

والجديد في الأمر، أن فيس بوك اليوم قد أعلنت نيتها إغلاق التطبيق سواء على أندرويد أو iOS، على أن يكون موعد الإزالة بتاريخ 13 أبريل القادم، من ناحيته لعبة تطبيق MSQRD دورًا رئيسيًا في تعزيز تقنية الـ AR التي تعمل عليها الشركة من سنوات، حيث من المعروف قدرات التطبيق في عملية تصفية الوجوه واستبدالها بآخر.

وفي هذا السياق، أشار القائمون عن التطبيق، بأن تركيزهم القادم سيتركّز مع أداة Spark AR الخاصة بفيس بوك، والتي تتيح إنشاء فلاتر مخصصة للوجه لكلٍ من فيس بوك وإنستجرام.

أخيرًا، ستنتهي حياة التطبيق بعد نحو شهر من الآن، وربما بل من المؤكد أن سبب الإزالة، هو وجود تطبيقات عملاقة كسناب شات وإنستجرام تُتيح للجميع أدوات مبادلة الوجوه، بالتالي قد يبدو تطبيق مثل MSQRD غير ضروري للكثيرين.

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