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إطلاق اسم "ليدي غاغا" على نوع جديد من الحشرات

15 آذار / مارس 2020 08:47

إطلاق اسم "ليدي غاغا" على نوع جديد من الحشرات
إطلاق اسم

لاحظ الدكتور بريندان موريس من جامعة إلينوي الأمريكية، أثناء متابعته ألف حشرة من نوع السارقات (الذباب ذو السنام الظهري)، أن إحدى الإناث تختلف عن البقية، فسماها "Kaikaia "gaga

وتفيد مجلة Zootaxa العلمية ، بأن الدكتور موريس وزميله كريستوفر ديتريش، وصفا هذه الحشرة كما يلي "توجد في جناحها الأمامي مصلبة إضافية  (m-cu) بين العرقين الطوليين الرابع والخامس، وشكل جبهي –إسفيني".

وقد قرر موريس تسمية هذه الحشرة "Kaikaia gaga"، لكي يصبح واضحا للمختصين عن نوع الحشرة التي يتحدث عنها.

وقال موضحا، "إذا ظهرت في يوم ما خنفساء "ليدي غاغا" فإنها حتما ستكون من نوع السارقات، بسبب قرونها وإحساسها الغريب بالأناقة. لكونها مختلفة ولا تشبه التي شاهدناها سابقا".

ويعتزم موريس السفر إلى نيكاراغوا على أمل العثور على حشرة ثانية من هذا النوع في غاباتها الاستوائية، التي جلبت منها الحشرات التي يدرسها لبحثه العلمي الجديد.

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