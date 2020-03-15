SpaceX تطلق 60 قمرا صناعيا جديدا بمشروع Starlink للإنترنت غدا



ستطلق شركة SpaceX الخاصة برحلات الفضاء، 60 قمرًا صناعيًا جديدًا بمشروع Starlink للإنترنت، للانضمام إلى كوكبتها الضخمة من أقمار الإنترنت عريض النطاق، غدا الأحد الموافق 15 مارس، حيث سيطلق صاروخ Falcon 9 مهمة Starlink من قاعدة Pad 39A في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.



ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فإنه من المقرر أن يتم الإقلاع قبل الساعة 9:22 صباح غدا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1322 بتوقيت جرينتش).



وهذا هو الإطلاق السادس لـ SpaceX هذا العام ولمشروع Starlink أيضا، فيما قال إيلون ماسك، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذى لها، أن الداعم المُحسّن للصاروخ سيكون قادرًا على الطيران عشر مرات مع القليل من التجديد بينهما.



وهناك أربعة رحلات طيران ناجحة حتى الآن لهذا النوع من الصواريخ، ولكن الداعم اليوم سيكون الأول الذي يتم إطلاقه خمس مرات.



ولعل الهدف من مشروع Starlink الخاص بـ SpaceX هو تزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل ثابت وعالي السرعة.



وتخطط الشركة لتحقيق ذلك من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية للإنترنت ذات النطاق العريض.



فيما يشغل المستخدمون الموجودون على الأرض محطة صغيرة لا يزيد حجمها عن الكمبيوتر المحمول للوصول إلى الإنترنت ضمن هذا المشروع.



وكما يتضح من عمليات الإطلاق حتى الآن هذا العام، فإن غالبية مهام SpaceX في 2020 ستتكون من إرسال أقمار Starlink الفضائية إلى الفضاء.



وهذا هو الإصدار الرابع من Starlink لهذا العام، والذي يوسع أسطول الشركة من أقمار إرسال الأقمار الصناعية إلى أكثر من 350.



وقال إيلون ماسك سابقًا، إن الشركة ستحتاج إلى 400 قمر صناعي Starlink على الأقل في المدار لتقديم تغطية عريضة النطاق "ثانوية"، و 800 على الأقل لتوفير تغطية "معتدلة"، وصولا للهدف الذى يتمثل في آلاف الأقمار الصناعية.

