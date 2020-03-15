"الزراعة" تلتقي تجار الأبقار والأعلاف لوضع آلية سليمة للاستيراد

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، عدداً من تجار الأعلاف في قطاع غزة، من أجل وضع آلية سليمة للاستيراد، ويأتي ذلك ضمن اللقاءات والاجتماعات المباشرة التي تعقدها الوزارة مع التجار وأصحاب الشركات والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة.

و كانت الزراعة قد شكلت لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، لتهيئة المعنيين بالقطاع الزراعي والرأي العام بإجراءات الوزارة الجديدة لاستيراد مستلزمات الانتاج الزراعي.

وأكد الوكيل القدرة، أنه وزارته معنية بالتواصل المباشر مع العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لشرح الاجراءات والخطوات التي ستتخذها الوزارة بعد أيام وتحديدا في 15 مارس الشهر الجاري، من أجل ضبط عمليات إدخال وتسويق المستلزمات الزراعية، وتجنب كافة المخالفات السابقة.

وفي السياق، أشار القدرة، إلى أن وزارة الزراعة تواصل عملية وسم للمستلزمات الزراعية، حيث تخضع هذه المستلزمات بعد اعتماد العينات وثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية في مختبر وقاية النبات التابع للوزارة.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، لضمان جودة مستلزمات الانتاج في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني.

بدوره قال د. حسن عزام مدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه جري التأكيد خلال الاجتماع على تحديد آلية سليمة لمراقبة وترخيص مستودعات الاعلاف، وذلك لحماية المزارغ والتقليل من أضراره وعدم تفشي الغش في هذا القطاع، منوهاً إلى أنه جرى نقاش شروط استيراد الابقار حسب المواصفات الصحيحة المعتمدة لدي وزارة الزراعة.