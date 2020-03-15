تأجيل محاكمة نتنياهو بذريعة "كورونا"

القدس المحتلة - الرأي

أعلن وزير القضاء الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الأحد، عن تعليق العمل في المحاكم كإجراء وقائي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجلت إلى 24 أيار المقبل، بعد أن كانت مقررة الثلاثاء المقبل 27 آذار.

وأشار أوحانا إلى أنه سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يوميا، وذلك لمدة 30 يوما.

وجاء قرار أوحانا بعد ساعات قليلة من إعلان نتنياهو عن تشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، والتي تضمنت إغلاق أماكن الترفيه والمطاعم وحظر التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

واستغل نتنياهو "أزمة كورونا" لدعوة خصومه السياسيين بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان وعمير بيرتس لتشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات التي يفرضها انتشار الوباء في "إسرائيل".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 200 شخص، إضافة إلى نحو 60 ألف شخص يخضعون للعزل المنزلي خشية تفشي الفيروس.

وكانت المحكمة المركزية في القدس، رفضت مطلع الأسبوع الماضي، طلبا من نتنياهو بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوما.

يشار إلى أن نتنياهو متهم بثلاث قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.