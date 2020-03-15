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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442 ) الأحد 15/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتصعيد مخططات «الفصل العنصري»

البحرية المصرية تعتقل صيادين فلسطينيين من غزة

الصحة: نتابع التزام معتمري غزة بالحجر ولا أعراض مرضية عليهم

الاحتلال يغلق عددًا من أبواب الأقصى بحجة الوقاية من كورونا

أخبار إسرائيلية

حكومة طوارئ «إسرائيلية» برئاسة جانتس تمنــح «المشتركـة» ثـلاث وزارات

نتنياهو يعلن إغلاق المحال التجارية ودور السينما بسبب فيروس كورونا

نتنياهو: إغلاق المقاهي والمطاعم اعتبارا من الأحد لمواجهة فيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 164

ريفلين يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط خلافات حادة

محدّث | "كورونا" يؤجل محاكمة نتنياهو

إسرائيل" تتخذ قرارات أكثر صرامة لمواجهة "كورونا"

جيش الاحتلال يطلب من جنوده الاستعداد لمكوث طويل في المواقع العسكرية

اخبار دولية

واشنطن تطالب باسترداد متهم بالتعامل مع إسرائيل... ولبنان مصرّ على محاكمته

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا – (تغريدة)

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 38 حالة – (تغريدة)

الشرق الاوسط

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتصعيد مخططات «الفصل العنصري»

الخليج الإماراتية

إصابة فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال

السلطة الفلسطينية: الاحتلال يصعّد مخططات الضم

الأهرام المصرية

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 38 حالة

الشروق المصرية

اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا لديها

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية بحوارة

الحكومة تجري القراءة الثانية للموازنة العامة في ضوء التحديات التي

جبل "العرمة" يصبح ساحة صراع جديدة مع الإسرائيليين

الشرطة تضبط أكثر من 1 كغم من المواد المخدرة شرقي نابلس

الاحتلال يستأنف إدخال الإسمنت لغزة الاثنين المقبل

طولكرم: إغلاق 12 مقهى والقبض على اثنين من أصحاب المقاهي لعدم التزامهما

مجهولون يقتلعون أشجار في وادي الربابة

نقابة المحامين تستنكر الاعتداء على المحامي منصور بغزة

مصرع طفل بحادث دهس في بلدة سعير بالخليل

غزة: التأكيد على حظر السفر وتعليق الدراسة واتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

المستوطنون يعتدون على المركبات جنوب نابلس

هيئة التقاعد تغلق قسم استقبال المراجعين خلال خطة الطوارئ

الحكومة تجري القراءة الثانية للموازنة العامة

شرطة طولكرم تعتقل شخصين من أصحاب المقاهي

داخلية غزة: تعميماتنا وأخبارنا فقط عبر موقعنا ومنصاتنا المعروفة

الاحتلال يحتجز عددا من مركبات المواطنين في جنين

هيئة المعابر بغزة: إغلاق صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

بلدية الخليل تفتح باب التطوع لمواجهة "كورونا"

حملة تعقيم لشوارع قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم

"طوارئ نابلس" تنفي التوجه لمنع التجول

الشرطة تغلق 20 مقهى وصالة ألعاب وتلغي حفل زفاف بنابلس

البحرية المصرية تعتقل صيادين من رفح

جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس

غزة: جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية تنتخب مجلس إدارة جديد

كورونا: غزّة تعلّق حركة المعابر.. ولا إصابات جديدة بالضفة

غزة: 2267 حالة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا

إصابة 19 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة كفر قدّوم

وكالة وفا

الأسير بلال كميل من قباطية يدخل عامه الـ15 في الأسر

"كورونا" يتفشى في دول جديدة وحظرللتجول والتج..

الحكومة تجري القراءة الثانية للموازنة العامة في ضوء

حدث في مثل هذا اليوم

15 آذار (مارس)

2008 استشهاد المشرف الفني لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية حسن شقورة خلال قصف إسرائيلي لسيارة شمال قطاع غزة

2002م عملية نوعية وجريئة بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة حيث قامت المقاومة الشعبية ألوية الناصر صلاح الدين بتدمير دبابة ميركافاة صهيونية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود صهاينة واحتراق الدبابة بالكامل.

1997م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يدعو إلى قمة طارئة في غزة لبحث عملية السلام، حضر القمة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمركية، حيث طالب عرفات المؤتمر بالضغط على إسرائيل لوقف مشروع مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس

1980م مصر وإسرائيل توقعان اتفاقا للنقل الجوي ينص على تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من جانب كل طرف إلى الطرف الآخر.

1978م بدء العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان والذي استمر 6 أيام متتالية ويعتبر هذا العدوان من أوسع العمليات الحربية التي شهدتها تلك المنطقة من حيث حجم القوات الغازية وجاء هذا الاجتياح رداً على عملية دلال المغربي في تل أبيب.