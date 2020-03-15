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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2442 ) الأحد 15/3/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتصعيد مخططات «الفصل العنصري»
خليل الحية يدعو شعبنا إلى الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا
بالصور تشييع الشهيد الـ18 من شهداء حريق النصيرات
100 طالب فلسطيني من الداخل عالقون في الأردن
البحرية المصرية تعتقل صيادين فلسطينيين من غزة
الصحة: نتابع التزام معتمري غزة بالحجر ولا أعراض مرضية عليهم
الاحتلال يغلق عددًا من أبواب الأقصى بحجة الوقاية من كورونا
أخبار إسرائيلية
خلافات بين نتنياهو وغانتس حول منصب رئيس الكنيست
حكومة طوارئ «إسرائيلية» برئاسة جانتس تمنــح «المشتركـة» ثـلاث وزارات
نتنياهو يعلن إغلاق المحال التجارية ودور السينما بسبب فيروس كورونا
نتنياهو: إغلاق المقاهي والمطاعم اعتبارا من الأحد لمواجهة فيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 164
ريفلين يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط خلافات حادة
محدّث | "كورونا" يؤجل محاكمة نتنياهو
200 مصاب بكورونا في إسرائيل
إسرائيل" تتخذ قرارات أكثر صرامة لمواجهة "كورونا"
جيش الاحتلال يطلب من جنوده الاستعداد لمكوث طويل في المواقع العسكرية
قناة عبرية : الموساد يشارك في مواجهة "فيروس كورونا"
اخبار دولية
واشنطن تطالب باسترداد متهم بالتعامل مع إسرائيل... ولبنان مصرّ على محاكمته
"الحملة الدولية": اختطاف سعدات ورفاقه يؤكد الارتهان المستمر لنهج التنسيق الأمني
برلمانيون وأكاديميون بريطانيون: "صفقة ترامب - نتنياهو" خادعة ولن تحقق التسوية
ترامب خالٍ من "فيروس كورونا" وإصابة أول وزير عربي
وزير فرنسي ينصح : إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا
أخبار عربية
هيئات مغربية تستنكر استيراد حافلات مستعملة من (إسرائيل)
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا – (تغريدة)
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 38 حالة – (تغريدة)
الشرق الاوسط
تقييد فلسطيني للحركة بسبب «كوفيدـ19»... وإسرائيل نحو إبطاء الاقتصاد
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتصعيد مخططات «الفصل العنصري»
الخليج الإماراتية
إصابة فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال
السلطة الفلسطينية: الاحتلال يصعّد مخططات الضم
الأهرام المصرية
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 38 حالة
الشروق المصرية
اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا لديها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يغلق عددًا من أبواب الأقصى بحجة "كورونا"
مستوطنون يحطمون زجاج 20 مركبة شمال الضفة
"تل أبيب" تعلن ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 193
الذكرى الرابعة لاستشهاد مقاوميْ القسام "قاسم جابر" و"أمير الجنيدي"
غزة تواجه "كورونا" بقرارات هامة جديدة.. تعرف عليها
القدس المحلية
مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية بحوارة
الحكومة تجري القراءة الثانية للموازنة العامة في ضوء التحديات التي
جبل "العرمة" يصبح ساحة صراع جديدة مع الإسرائيليين
الشرطة تضبط أكثر من 1 كغم من المواد المخدرة شرقي نابلس
الاحتلال يستأنف إدخال الإسمنت لغزة الاثنين المقبل
طولكرم: إغلاق 12 مقهى والقبض على اثنين من أصحاب المقاهي لعدم التزامهما
مجهولون يقتلعون أشجار في وادي الربابة
نقابة المحامين تستنكر الاعتداء على المحامي منصور بغزة
مصرع طفل بحادث دهس في بلدة سعير بالخليل
غزة: التأكيد على حظر السفر وتعليق الدراسة واتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
الحياة الجديدة
إسرائيل تبقي على نفس القرارات بشأن المعابر والعمال
مستوطنون يحطمون زجاج 20 مركبة في حوارة
عيد ميلاد في فندق الحجر الصحي
الأيام
الحكومة تجري القراءة الثانية للموازنة العامة في ضوء تحديات كورونا
»النكات حول فيروس كورونا تعبير عن واقع مرير في غزة
»يؤجّل زفافه ويتبرع بالغداء للمحجورين في بيت لحم
»هكذا يقضي المحجورون بفندق أنجل في بيت لحم أوقاتهم
»غزة: شركة منتجة للعطور تعلّق إنتاجها لتصنيع مستحضرات التعقيم
»"الأوقاف" تقرر حصر الصلاة في البيوت وعدم التوجه للمساجد والكنائس
وكالة صفا
المستوطنون يعتدون على المركبات جنوب نابلس
هيئة التقاعد تغلق قسم استقبال المراجعين خلال خطة الطوارئ
الحكومة تجري القراءة الثانية للموازنة العامة
شرطة طولكرم تعتقل شخصين من أصحاب المقاهي
داخلية غزة: تعميماتنا وأخبارنا فقط عبر موقعنا ومنصاتنا المعروفة
الاحتلال يحتجز عددا من مركبات المواطنين في جنين
هيئة المعابر بغزة: إغلاق صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح
بلدية الخليل تفتح باب التطوع لمواجهة "كورونا"
حملة تعقيم لشوارع قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم
"طوارئ نابلس" تنفي التوجه لمنع التجول
الشرطة تغلق 20 مقهى وصالة ألعاب وتلغي حفل زفاف بنابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين شرق رام الله
إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
الأسرى الفلسطينيون.. مصير مقلق بسبب كورونا
بعد تفشي الكورونا... اشتية يطالب بالإفراج عن الأسرى
الشرطة تقبض على مشتبه به بترويج شائعات ومعلومات كاذبة
الزراعة" تلتقي تجار الأبقار والأعلاف لوضع آلية سليمة للاستيراد
فلسطين اليوم
"فيروس كورونا" ينهي حياة اقتصاد يحتضر في غزة
مستوطنون يقتحمون قرية الجانية غرب رام الله يحطمون زجاج 20 مركبة جنوب
حكومة طوارئ وطنية في "إسرائيل" تحت رعاية كورونا؟
الداخلية تحذر من صفحات مشبوهة ومزورة تنشر الشائعات باسمها
اندلاع حريق في مولد مول كيرفور غرب مدينة غزة
بالصور منظمة الصحة تمنع الشيشة ومقاهي غزة "ولا على بالها"
سما نيوز
البحرية المصرية تعتقل صيادين من رفح
جنرال إسرائيلي: جنودنا يخشون الاحتكاك بمقاتلي حماس
غزة: جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية تنتخب مجلس إدارة جديد
مجهولون يقتلعون أشجار في وادي الربابة
طولكرم: إغلاق 12 مقهى والقبض على اثنين من أصحاب المقاهي لعدم التزامهما
هيئة التقاعد تغلق قسم استقبال المراجعين خلال خطة الطوارئ
عرب 48
كورونا: غزّة تعلّق حركة المعابر.. ولا إصابات جديدة بالضفة
غزة: 2267 حالة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا
إصابة 19 فلسطينيا إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة كفر قدّوم
وكالة وفا
الأسير بلال كميل من قباطية يدخل عامه الـ15 في الأسر
"كورونا" يتفشى في دول جديدة وحظرللتجول والتج..
الحكومة تجري القراءة الثانية للموازنة العامة في ضوء
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 آذار (مارس)
- 2008 استشهاد المشرف الفني لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية حسن شقورة خلال قصف إسرائيلي لسيارة شمال قطاع غزة.
- 2002م عملية نوعية وجريئة بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة حيث قامت المقاومة الشعبية ألوية الناصر صلاح الدين بتدمير دبابة ميركافاة صهيونية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود صهاينة واحتراق الدبابة بالكامل.
- 1997م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يدعو إلى قمة طارئة في غزة لبحث عملية السلام، حضر القمة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمركية، حيث طالب عرفات المؤتمر بالضغط على إسرائيل لوقف مشروع مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس.
- 1980م مصر وإسرائيل توقعان اتفاقا للنقل الجوي ينص على تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من جانب كل طرف إلى الطرف الآخر.
- 1978م بدء العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان والذي استمر 6 أيام متتالية ويعتبر هذا العدوان من أوسع العمليات الحربية التي شهدتها تلك المنطقة من حيث حجم القوات الغازية وجاء هذا الاجتياح رداً على عملية دلال المغربي في تل أبيب.
- 1972م الملك حسين يعلن مشروع المملكة المتحدة بين فلسطين والأردن الذي عرف باسم مشروع النقاط الست وتتلخص في: إنهاء سيدة جميع الدول، واحترام سيادة جميع الدول، والاعتراف بحق الجميع بالعيش في سلام، وضمان حرية الملاحة، وعدم انتهاك أراضي الغير، وتسوية مشكلة اللاجئين.