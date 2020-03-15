ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 200

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 200، فيما يتواجد عشرات الآلاف في الحجر الصحي المنزلي.

ويأتي تسجيل هذا الارتفاع بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة والتعليمات المتعلقة في سبل منع تفشي الفيروس.

ووفقا للقيود والتعليمات الجديدة تم منذ صباح اليوم الأحد، تم تعليق الدراسة في البساتين، ورياض الأطفال والحضانات وأطر التعليم الخاص، وإلغاء كل نشاطات التربية اللا منهجية

ومن المتوقع أن يتم العمل بموجب أنظمة الطوارئ والإجراءات المشددة لمدة 5 أسابيع وذلك حتى الانتهاء من عيد الفصح العبري في منتصف نيسان/أبريل المقبل، حيث سيجرى تقييم للأوضاع وبحال سجل تراجع في الإصابات سيتم رفع الإجراءات المشددة والقيود تدريجيا.