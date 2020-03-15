تعليم غرب غزة تستقبل وفداً من مديرية شمال غزة

غزة-الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً من مديرية شمال غزة يترأسه مدير التربية والتعليم شمال غزة أ. نبيل العرابيد ، والمدير الإداري أ. جمال صالحة ، والمدير الفني أ. موسي شهاب، وغدد من رؤساء الأقسام في مديرية الشمال، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبو علي، المدير الاداري د. جمال الفليت، و أ. أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك بين مديرية غرب غزة وشمال غزة.

بدوره ، رحب د. أبو علي مثمناً دور مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال غزة في خدمة أبنائنا الطلبة، مثنياً في الوقت ذاته على عمل أقسام المديرية وكافة الطواقم الإدارية والفنية في المديرية والمدارس التابعة لها.

من جانبه، اثنى أ. نبيل العرابيد في كلمته على مديرية تعليم غرب غزة في الجهود المبذولة للارتقاء في المسيرة التعليمية، منوهاً إلى أن مديريتي شمال وغرب غزة هناك توأمة ميدانية في العمل التربوي النوعي الذي يظهر جلياً في الميدان التربوي لكلا المديريتين.

وفي ختام الزيارة قدم مديرية الشمال درعاً تكريما لإدارة مديرية غرب غزة على المجهودات المبذولة لخدمة المسيرة التعليمية ودرع آخر لرئيس قسم الأنشطة التربوية أ.ماجد ياسين لاستلامه مهام عمل قسم الأنشطة في مديرية غرب غزة.