وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب بدل المياومة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل محاكمة نتنياهو بذريعة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تلتقي تجار الأبقار والأعلاف لوضع آلية سليمة للاستيراد وكالة الرأي الفلسطينية SpaceX تطلق 60 قمرا صناعيا جديدا بمشروع Starlink للإنترنت غدا وكالة الرأي الفلسطينية فيروس كورونا "يجبر" ملكة بريطانيا على مغادرة قصرها وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق اسم "ليدي غاغا" على نوع جديد من الحشرات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق عددًا من أبواب الأقصى بحجة الوقاية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "مفاجئ" لأحد أصغر الديناصورات في العالم! وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك تُعلن عن إغلاق تطبيق MSQRD والذي استحوذت عليه عام 2016 وكالة الرأي الفلسطينية من الأقوى بين أجهزة الحاسوب مع معالجات رسومات إنفيديا القوية وأجهزة الألعاب؟
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة تستقبل وفداً من مديرية شمال غزة

15 آذار / مارس 2020 10:09

1
1

غزة-الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً من مديرية شمال غزة يترأسه مدير التربية والتعليم شمال غزة أ. نبيل العرابيد ، والمدير الإداري أ. جمال صالحة ، والمدير الفني أ. موسي شهاب، وغدد من رؤساء الأقسام في مديرية الشمال، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبو علي، المدير الاداري د. جمال الفليت، و أ. أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك بين مديرية غرب غزة وشمال غزة.

بدوره ، رحب د. أبو علي مثمناً  دور مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال غزة في خدمة أبنائنا الطلبة، مثنياً في الوقت ذاته على عمل أقسام المديرية وكافة الطواقم الإدارية والفنية في المديرية والمدارس التابعة لها.

من جانبه، اثنى أ. نبيل العرابيد في كلمته على مديرية تعليم غرب غزة في الجهود المبذولة للارتقاء في المسيرة التعليمية، منوهاً إلى أن مديريتي شمال وغرب غزة هناك توأمة ميدانية في العمل التربوي النوعي الذي يظهر جلياً في الميدان التربوي لكلا المديريتين.

وفي ختام الزيارة قدم مديرية الشمال درعاً تكريما لإدارة مديرية غرب غزة على المجهودات المبذولة لخدمة المسيرة التعليمية ودرع آخر لرئيس قسم الأنشطة التربوية أ.ماجد ياسين لاستلامه مهام عمل قسم الأنشطة في مديرية غرب غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال بإتخاذ التدابير الوقائيةلحماية الاسرى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟