تعليم غرب غزة يجتمع بمدراء المدارس ويناقش قضايا تربوية

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي، بكافة مدراء المدارس التابعة للمديرية لمناقشة عدة قضايا وأمور تربوية وميدانية تخص عمل مدراء المدارس والمعلمين في مدارسهم وذلك في مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية.

وحضر الاجتماع د.جمال الفليت مدير الدائرة الإدارية وأ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية في المديرية وعدد من رؤساء الأقسام إلى جانب كافة مدراء المدارس.

وفي بداية الاجتماع رحب د.أبوعلي بالحضور مشيرا الى أهمية الدور الملقى على كاهل مدراء المدارس وأن محور عمل الجميع هو تحسين نوعية التعليم والارتقاء بمستوى تحصيل الطلبة ولهذا تبقى مسؤولية مدراء المدارس كبيرة من حيث تطوير مستوى المعلمين وأيضا تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي لصالح الطلبة.

كما وناقش مدير التعليم بعض القضايا التعليمية واستعداد المدراس لاستقبال الطلاب عند انتهاء الظروف الخاصة التي تمر بها العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من خلال المتابعة للميدان ووضع الخطط التي تساعد في تسير العملية التعليمية على أفضل صورة.

ومن جانبه تحدث د.الفليت عن بعض القضايا الهامة التي تتوافق مع الخطط الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي والتي تهدف بمجملها للنهوض بالعمليّة التربوية.

واشار أ.الهباش إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير المدرسة خلال فترة عمله في المدرسة متحدياً كافة الضغوط التي تواجه المسيرة التعليمية وتعيق العمل ويعمل المدير على تذليل الصعاب امامها.