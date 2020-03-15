تعليم غرب غزة يعقد ورشة عمل لفنين محطات التحلية

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة ورشة عمل لفني محطات التحلية و فني صيانة في المديرية ، بدعم من مؤسسة الإغاثة الإسلامية والتي بدورها قامت بتدريب فني الصيانة على آليات تشغيل محطات التحلية الموجودة بالمديرية المدارس التابعة لها.

وحضر الورشة مدير التربية والتعليم عبد القادر أبو علي ورئيس قسم البيئة مازن البطنيجي ومشرف مدير التحلية إبرهيم الأيوبي ورئيس قسم الصحة غسان حمادة وفني صيانة فايز الغول والإغاثة الإسلامية محمود لولو وسائد الضابوس ،

بدوره، أكد مدير التربية و التعليم على أهمية وجود محطات التحلية في المديرية و المدارس من أجل توفير مياه صالحة للشرب مشددا على أهمية دور فني الصيانة الذين يقومون بعمل صيانة دورية آمنة لمحطات التحلية.

يذكر أن الورشة عقدت في المديرية لمدة يومين نظري و عملي الأمر الذي لاقي إستحسان من فني الصيانة في المديرية.