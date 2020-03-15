تعليم رفح يجتمع بالمجلس الأعلى لأولياء الأمور

رفح- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم بتعليم رفح أشرف عابدين مع أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب .



و ناقش الاجتماع آخر تطورات إجراءات وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية لمواجهة خطر فايروس كورونا .



وأكد مدير التعليم، أن الوزارة لن تعيد الطلبة لمقاعدهم إلا في ظل أمن وأمان تامين، وأوضح أن المديرية وضعت خطة طوارئ تم مناقشتها مع رؤساء الأقسام ومديري المدارس في حال تم اتخاذ قرار بعودة الطلبة، هدفها اتخاذ كافة إجراءات السلامة والنظافة للحفاظ على صحة أبنائها والوقاية من أي أمراض .



واستمع المدير لكافة المداخلات وأجاب على كافة الاستفسارات .