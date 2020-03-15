وزارة العمل تعقد ندوات تثقيفية حول " مفهوم العمل التعاوني "

غزة-الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال قسم التعاون في مديرية عمل غزة ممثلةً برئيسها أ. خالد موسى ندوات تثقيفية على مدار يومين خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لجميع أقسام طلاب تدريب مهني دير البلح.

حيث تضمنت محاور الندوة مفهوم العمل التعاوني وفوائده ، وشروط العضوية، ومراحل تسجيل الجمعية، والفرق بين الجمعية التعاونية والشركات والجمعيات الأهلية.

واختتمت الندوة بعرض نماذج ناجحة لجمعيات تعاونية بقطاع غزة، ويأتي هذا النشاط وفقا للخطة التشغيلية الخاصة بأقسام التعاون في مديريات العمل والمنبثقة من الخطة التشغيلية لوزارة العمل.