التوجيه السياسي ينفذ مجموعة من الأنشطة التوعوية بعدة محافظات

غزة- الرأي

ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية في عدد من المحافظات.

و نظمت الهيئة في المحافظة الوسطى كلمة تعبوية خلال طابور أركان لشرطة البلديات بعنوان " بركة ومكانة المسجد الأقصى المبارك.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى عددًا من الدروس التعبوية لمصليات الأجهزة الأمنية والشرطية شملت " مصلى جهاز الدفاع المدني ومصلى الشرطة البحرية "

من جانب آخر، نظم قسم العمل النسائي بمحافظة خانيونس محاضرة ضمن حملة التحصين والأمن المجتمعي بعنوان "الأمن التكنولوجي" لنساء المجتمع المحلي

وألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة كلمة تعبوية عن "عن عوامل الثبات والتمكين كما خلال طابور صباحي لضباط وجنود مركز شرطة التفاح والدرج.

ونظمت الهيئة بمحافظة غزة أيضاً جولة توعوية لكل من نزلاء نظارة مركز الشاطئ تحت عنوان "نحو أسرة آمنة" ونزلاء وتأهيل وإصلاح الاستخبارات العسكرية

كما نظمت محافظة غزة محاضرة توعوية داخل الخدمات الطبية بعيادة الشاطئ حول" الإشاعة وخطرها، والأمن الأسري".