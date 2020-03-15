الشرطة البحرية بخانيونس تُنفذ 479 مهمة خلال فبراير

خان يونس- الرأي

نفَّذت دائرة الشرطة البحرية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، "479" مهمة ونشاط خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين شكاوى قضايا مالية خاصة بالصيادين، وتقديم المساعدة وإنقاذ الحسك والصيادين، ودوريات راجلة ومحمولة وعائمة.

وأشارت الإحصائية إلى إنهائهم لـ"27" شكاوى وخلافات بين الصيادين، و "16" قضية مختلفة تم إنجازها، و "14" مهمة تسهيل مهام للصيادين، و وكتابة "28" تعهد على صيادين لتجازوات قاموا بها.

وبين أن الشرطة البحرية بخان يونس حولت "3" قضايا لجهات الاختصاص الأمنية، وساعدت مواطنين وصيادين في "14" مهمة إنقاذ، وعملت على إنجاز "8" طلبات للصيادين، فيما قام قسم العلاقات العامة بـ"23" مهمة مختلفة.

ولفت إلى تنفيذ "210" دورات اعتيادية و "28" دورية أمنية، و "12" دورية داخل البحر، وأمنت حسبة السمك في "33" مهمة مختلفة، كما وتم تفعيل الحواجز الليلية الاعتيادية والطارئة في "38" مهمة أخرى، كما نفذت خمس مهمات حجز مراكب، و8 مهمات منع صيادين مخالفين وغير ملتزمين بالتعليمات، وعقد "4" طوابير أركان لكامل القوة، وخمس مهمات أخرى متنوعة.