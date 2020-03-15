الدفاع المدني برفح يُنفِّذ "181" مهمة خلال فبراير 2020

رفح- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح"181" مهمة خلال شهر فبراير من العام الحالي 2019، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت "39" مهمة إطفاء، و"3" مهام إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن"28" مواطناً من داخل المحافظة.

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 35" معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها.

وفي حينه بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "69" نداءً استغاثة.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ "7" دورات تدريبية خلال شهر فبراير في طرق الإخلاء الآمن والسلامة المنزلية للمواطنين والطلاب داخل المدارس بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم.