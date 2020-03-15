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"الشباب والرياضة" و"شباب الأمة" يصدران فيديو للتوعية بفيروس "كورونا"

15 آذار / مارس 2020 10:35

غزة-الرأي

أصدر مركز شباب الأمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فيديو للتوعية بمخاطر مرض "كرورنا" وطرق الوقاية منه، ضمن الحملة التطوعية في محافظات غزة، .

بدوره، أوضح وجدي عزام رئيس مركز شباب الأمة أن الفيديو يتضمن تعليمات للمواطنين للوقاية من مرض "كورونا" من خلال صور توضيحية وبيانات للحماية من هذا المرض.
وأكد عزام أن الحملة تتضمن توزيع نشرات للتوعية بمخاطر المرض، في محافظات غزة، من خلال المجموعات الشبابية التابعة للمركز، وقال:" قمنا بتوزيع نشرات للتوعية في محافظتي رفح وخان يونس، وكان هناك تفاعل من المواطنين واستجابة للحملة، نحن سنواصل حملتنا في باقي المحافظات ضمن برنامج متكامل بالتعاون بين المركز ووزارة الشباب والرياضة".
من ناحيته ،أشاد بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بجهود مركز شباب الأمة وحملته التطوعية، موضحا ان الحملة لاقت رواجاً واهتماماً من المواطنين في رفح وخان يونس ، داعيا ً إلى مواصلة الجهد وتكثيف التوعية للحصول على النتائج المرجوة.

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