بلدية خان يونس ولجان الأحياء تناقشان خطة فتح الشوارع شرق المدينة

غزة-الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً مع مجموعة من رؤساء اللجان الواقعة شرقي المدينة لمناقشة الخطة المقترحة والخاصة بفتح الشوارع خلال العام الجاري وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية مع لجان الأحياء وفي إطار مساعيها المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين والتسهيل عليهم في قضاء احتياجاتهم المختلفة، .

وشارك في اللقاء الأول الذي عقد بالبلدية مؤخراً مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، ومهندسي قسم المتابعة بالبلدية م. إبراهيم الأسطل، وم. شادي الجبور، ورؤساء لجان الأحياء في حي السلام وقاع القرين والمنارة والشيخ ناصر.

بدوره، استعرض عاشور جُملة من الإجراءات القانونية المتبعة في أنظمة فتح الشوارع والتي تنتهجها البلدية ضمن الإطار القانوني لضمان سلاسة العمل وتحقيق انسيابيته بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، مشيراً إلى أن البلدية تمكنت من فتح مجموعة من الشوارع ما ساهم في ربط بعض الشوارع الرئيسة في الأحياء والتخفيف من المعاناة القائمة.

وأكد م. عاشور على أهمية الجهود المبذولة والتي ساهمت في الرقي بواقع خان يونس نحو الأفضل، مشدداً على استمرارية الجهود الرامية لتطوير الأحياء بالرغم من الظروف العامة التي يعيشها أبناء شعبنا بفعل الحصار وتداعياته التي أثقلت كاهل البلدية وعطلت مناحي الحياة المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تم التوافق على جُملة من المعايير الفنية المطلوبة والتي سيتم بموجبها توزيع مشاريع التطوير اللاحقة ومنها فتح الشوارع في الأحياء مع مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي في كل حي، بالإضافة إلى قيام لجنة الحي باختيار (10) شوارع وفق احتياجات السكان والأولوية ورفعها لإدارة البلدية ليتم دمجها بخطة فتح الشوارع للعام الجاري.