"الحكم المحلي "تعقد الاجتماع الأول لتحضير موسم اصطياف 2020

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي الاجتماع الأول مع بلديات الساحل لتحضير موسم اصطياف 2020 وذلك بقاعات الاجتماعات بمقر الوزارة.

وترأس الاجتماع عطاف الكفارنة مسئول ملف الإنقاذ البحري، وذلك بحضور ممثلي بلديات الساحل العشرة ومشرفي الإنقاذ البحري بالوزارة

وتحدث عطاف الكفارنة عن الإمكانيات التي تساعد المنقذين في استمرارية عملهم والحفاظ على سلامة المصطافين.

وبين أن الامكانيات تتمثل في توفير أبراج الإنقاذ البحري، وعدد من المنقذين البحرين لتغطية طول الساحل، وتوفير كافة مستلزمات المنقذين من اجل مساعدة المصطافين وتوفير الأمان والاطمئنان لهم.

وأكد الكفارنة أيضا على اعداد هيكلية إدارية لملف المنقذين البحرين وسيتم العمل عليها واعتمادها حسب الأصول في الوزارة.

وأثنى الكفارنة على جهود البلديات وحرصهم على سلامة المصطافين، مؤكداً على جهود الوزارة وسعيها في توفير الاحتياجات اللازمة لبلديات الساحل.