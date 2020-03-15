لجنة السلامة بخان يونس تسعى لإغلاق نقاط توزيع الغاز المنزلي المخالفة

غزة- الرأي

أكدت اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، على سعيها بالتعاون مع بلدية خان يونس لإغلاق نقاط توزيع الغاز المنزلي المخالفة للشروط والنظام، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومنع الكوارث المأساوية التي قد تحدث جراء وجود تلك النقاط بين التجمعات السكانية.

جاء ذلك القرار كأحد مخرجات الاجتماع الذي عقد أمس السبت، بحضور رئيس لجنة الأمن والسلامة م. وائل عيسى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس بلدية بني سهيلا أ. حماد الرقب، و ، مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير مديرية الاقتصاد بخان يونس م. رباب عاشور وممثلين عن دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة وعن جهاز الدفاع المدني ومباحث التموين .

وشدد م. عيسى على ضرورة وضع خطة عمل طارئة لمتابعة المنشآت الخطرة وحلات بيع الغاز العشوائية وتلك التي قد تضر بحياة المواطنين والعاملين في تلك المرافق .

وخلال اللقاء استعرض المجتمعون جملة من الإجراءات المتبعة في حملات الرقابة والتفتيش على نقاط توزيع الغاز المنزلي بين الأحياء السكانية وكذلك التفتيش على المخابز والمصانع التي قد يؤدي وجودها بين السكان مخاطر وشيكة في حال نشوب حريق وإحداث كارثة مأساوية نحن جميعاً في منأى عنها.

وطالبت اللجنة رؤساء البلديات بدعم قراراتها والتواصل مع كافة الجهات المسئولة من أجل وضع حد لعشوائية نقاط توزيع الغاز التي تعمل في المناطق السكنية، مؤكدة أنها ستستمر في ملاحقة كافة المخالفين وإغلاق كل نقاط توزيع الغاز المنزلي بالكامل كون سلامة المواطنين وحفظ أرواحهم هي مصلحة وطنية عليا.

يذكر أن لجنة الأمن والسلامة تتكون من ووزارة العمل، وفريق التفتيش الصحي في بلدية خان يونس ، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين، لمتابعة عمل نقاط توزيع الغاز المنزلي.