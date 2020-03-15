مدرسة "الشيماء الثانوية" في الشمال تناقش إدارة العملية التعليمية خلال أزمة "كورونا"

غزة- الرأي

عقدت مدرسة الشيماء الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وبالتعاون مع المجتمع المحلي ورشة عمل لمناقشة سبل إدارة العملية التعليمية في ظل انقطاع الطلبة والمعلمون عن الدوام المدرسي نتيجة الأزمة الناجمة عن انتشار فايروس "كورونا".

وحضر الاجتماع مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومديرة المدرسة أ. وصال عزيز، و مشرف تكنولوجيا المعلومات د. عطايا عابد، ود. رنان الأشقر، ود. حكمت المصري، ولفيف من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بالمديرية، ومحاضري الجامعات وشخصيات من المجتمع المحلي والمهتمين في الشؤون التعليمية.

ورحبت مديرة المدرسة عزيز بالحضور، مؤكدة على أهمية هذه الورشة للتباحث في سبل التغلب على الأزمة التي تعصف بالعملية التعليمية بسبب انقطاع الطلبة والمعلمين عن المدارس.

من جانبه، أشاد أ. العرابيد بالقائمين على تنظيم هذه الورشة التي تعبر عن مدى الحرص على إنجاح العملية التعليمية والتغلب على الصعاب التي تواجهها نتيجة الظروف الطارئة التي تمر بشعبنا وبالعالم بأسره بسبب الوباء الناجم عن فايروس "كورونا".

وأكد أ. العرابيد أن اللجوء إلى التعلم الالكتروني يعتبر بوابة مهمة يمكن من خلالها التغلب على الآثار الناجمة عن تعطل الدراسة في المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إنقاذ العملية التعليمية.

من جانبه استعرض د.عابد سبل توظيف وسائل التواصل مع الطلبة في ظل انقطاعهم عن الدراسة من خلال نموذج SOWT حيث أوضح نقاط القوة والقرص والضعف والتهديدات المتعلقة بموضوع توظيف التعلم الالكتروني في الأوقات الراهنة، كما وناقش مع الحضور الأدوات التكنولوجية التي يمكن للمعلمين التواصل من خلالها مع الطلبة لتقديم المحتوى التعليمي على أن يكون بجودة عالية ومتاح لجميع الطلبة.

وخلصت الورشة إلى الاتفاق على عقد يوم دراسي في الحادي والعشرين من مارس الجاري، يتم من خلاله استعراض تجارب ناجحة في مجال توظيف التعليم الالكتروني في العملية التعليمية، لسد الفجوة الناجمة عن تعطل الدراسة بسبب أزمة "كورونا".