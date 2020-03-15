تربية الوسطى تبحث اخر المستجدات التعليمية مع نقابة المعلمين

غزة-الرأي

بحث مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج أخر المستجدات على الساحة التعليمية في ظل حالة الطوارئ الحالية، والعمل المشترك بين المديرية ونقابة المعلمين خلال استقباله وفداً من النقابة ضم كل من نقيب المعلمين خالد المزين ومسؤول النقابة بالوسطى محمد أبو الروس وأعضاء مجلس النقابة بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

بدوره، رحب الحاج بالوفد، مؤكداً على التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى وكل الأطر والمؤسسات التي تخدم أبنائنا الطلبة والمعلمين وفي مقدمتها نقابة المعلمين بما يعزز المسيرة التعليمية ويعمل على الارتقاء بها، وتحدث عن الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة لحماية الطلبة والخطط التي تم وضعها من قبل الوزارة لمواجهة هذه الحالة الطارئة وتفعيل الدروس التعليمية عبر اذاعة التربية والتعليم وموقع روافد التعليمية حيث تم اضافة دروس تعليمية للطلاب من الصف الخامس حتى الحادي عشر اضافة للتوجيهي حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم في المنزل.

وأضاف الحاج بأن المديرية تحرص على أن تكون العلاقة مع نقابة المعلمين علاقة تكاملية من خلال التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم المسيرة التعليمية ويعزز مكانة ودور المعلم.

بدوره أشاد المزين بجهود وانجازات مديرية التربية والتعليم بالوسطى للارتقاء بالمسيرة التعليمية ورفع مستوى الطلبة، منوهاً إلى الانجازات التي حققتها المديرية، وأكد على وقوف ودعم النقابة للوزارة والمسيرة التعليمية خلال هذه الفترة الطارئة وأن هدفنا