مديرية شمال غزة تختتم دورة تدريبية لفنيي محطات التحلية

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية لفنيي محطات التحلية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة المدرسية، والإرشاد التربوي بوزارة التربية والتعليم، والإغاثة الإسلامية.

وحضر اختتام الدورة، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل، ومن الإغاثة الإسلامية م. مازن البطنيجي، وأ. إبراهيم الأيوبي، وأ. فايز الغول.

وفي كلمته، توجه أ. العرابيد بالشكر للقائمين على هذه الدورة، مشيداً بالتزام المتدربين وحرصهم على تلقي الخبرات العملية في مجال صيانة المحطات.

ولفت أ. العرابيد إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في تدريب الفنيين على متابعة الأعطال التي يمكن أن تصيب محطات التحلية والعمل على تلافيها وإصلاحها، ما يساهم في إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، وتقليل التكلفة المالية الناجمة عن الاستعانة بشركات خارجية.

وشارك في الدورة التي عقدت بمدرسة أبو جعفر المنصور الأساسية للبنات، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، (15) من فنيي محطات التحلية بمديريات شمال وغرب وشرق غزة.