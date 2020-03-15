تعليم الوسطى تناقش أخر المستجدات مع عدة جهات

غزة-الرأي

عقد مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج اجتماعاً طارئاً لمدراء المدارس ومديراتها ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين لمناقشة أخر المستجدات على الساحة التعليمية في ظل حالة الطوارئ التي تم الاعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره، رحب الحاج بالحضور، مشيداً بجهودهم خلال العام الدراسي، والانجازات والتميز الذي حققته المديرية ومدارسها، والبرامج والمشاريع التي هدفت لتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة، وقدم الحاج شرحاً مفصلاً عن اجراءات الوزارة والمديرية للتعامل مع حالة الطوارئ والخطط الموضوعة لتجاوز هذه الأزمة الطارئة، وتمنى الحاج السلامة التامة للجميع وخاصة الطلاب والمعلمين.

وأوضح الحاج ان الوزارة تقدم دروس تعليمية يومية لطلبة الثانوية العامة عبر اذاعة التربية والتعليم إضافة الى الدروس التعليمية المصورة عبر موقع روافد الإلكتروني والذي يعتبر نقلة نوعية في مجال التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وهذه الدروس التعليمية التي توفرها الوزارة للطلبة في جناحي الوطن تهدف لاستثمار وقت الطالب خاصة خلال فترة الطوارئ الحالية من خلال التنوع في طرق التدريس، مضيفاً بأن هذه الدروس متوفرة دائماً ويمكن للطالب الرجوع لها في أي وقت.

من جانبه، أشاد السدودي بجهود مدراء المدارس ورؤساء الأقسام والمشرفين وما يقومون به في سبيل تطوير المسيرة التعليمية، وما تحققه المديرية والمدارس من انجازات ونجاحات في كافة المجالات، وعبر عن ثقته بأن الوزارة والمديرية ستتجاوز هذه الأزمة بنجاح.

وتحدث مدير الدائرة الفنية محمد حمدان عن الاجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية مدارسنا ومجتمعنا عموماً من خطر الإصابة بالفيروس ومن أهمها الاهتمام الشديد بالنظافة الشخصية وتعقيم المدارس والمرافق ومتابعة المقاصف المدرسية بشكل دوري.