زكاة الشيخ رضوان بالأوقاف توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان، التابعة للإدارة العامة للزكاة مساعدات مالية وعينية على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة, وذلك في إطار سعيها الدؤوب للتخفيف من حدة ومستوى الفقر الذي تعيشه هذه الأسر, في ظل الأوضاع الصعبة.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الشيخ حسن الخطيب أنه لجنته نفذت مشروع المساعدات المالية بقيمة 6000 شيكل والتي استهدفت 60 أسرة بواقع 100 شيكل لكل أسرة في حين وزعت سلة الخضار علي 200 أسرة متعففة بالإضافة لتوزيع طرود غذائية علي 180 أسرة ووجبات غذائية من خلال تكية هاشم.

كما وزعت اللجنة الدفعة الثالثة من مشروع معونة الشتاء ، علي 100 أسرة متعففة ، ليصبح عدد المستفيدين من المشروع 400 أسرة متعففة .

وأشار الخطيب أن اللجنة لن تدخر جهدًا في مواصلة طريق الخير للفقراء والمحتاجين والعمل على دعمهم وتقديم كل ما يلزم لهم, مستشهدًا بقول رسولنا الكريم "من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة"