زكاة بيت حانون بالأوقاف تنفذ سلسلة من المشاريع الخيرية

غزة- الرأي

نفَّذت لجنة زكاة بيت حانون التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، سلسلة من المشاريع الخيرية استهدفت عدد كبير من الفقراء والمحتاجين في المنطقة.

وقالت اللجنة :" إن من أبرز المشاريع التي نفذتها خلال الفترة الحالية ، مشروع المساعدات المالية ، ومشروع اللحوم الطازجة ، ومشروع الدجاج ورغيف الخبز، بتمويل كريم من أهل الخير والاحسان".

وأوضحت اللجنة أنها تسعى من خلال هذه المشاريع للمساهمة في الحد من الفقر والمعاناة المعيشية التي يعانيها المواطنون في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة, داعيةً أهل الخير في الداخل والخارج لتقديم يد العون والمساهمة في الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا ورسم البسمة على شفاه المكلومين