وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعلن إجراءات لتعزيز ضبط استيراد المستلزمات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تبحث سبل التعاون مع بلدية جباليا وشركة الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية الفرا يجتمع بمديري ومديرات المدارس وكالة الرأي الفلسطينية زكاة بيت حانون بالأوقاف تنفذ سلسلة من المشاريع الخيرية وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الشيخ رضوان بالأوقاف توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الكسواني: الأوقاف قررت إغلاق المصليات المسقوفة داخل الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تناقش أخر المستجدات مع عدة جهات وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة تختتم دورة تدريبية لفنيي محطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث اخر المستجدات التعليمية مع نقابة المعلمين
أخبار » الأخبار الحكومية

زكاة بيت حانون بالأوقاف تنفذ سلسلة من المشاريع الخيرية

15 آذار / مارس 2020 11:17

زكاة بيت حانون بالأوقاف تنفذ سلسلة من المشاريع الخيرية
زكاة بيت حانون بالأوقاف تنفذ سلسلة من المشاريع الخيرية

غزة- الرأي

نفَّذت لجنة زكاة بيت حانون التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، سلسلة من المشاريع الخيرية استهدفت عدد كبير من الفقراء والمحتاجين في المنطقة.

وقالت اللجنة :" إن من أبرز المشاريع التي نفذتها خلال الفترة الحالية ، مشروع المساعدات المالية ، ومشروع اللحوم الطازجة ، ومشروع الدجاج ورغيف الخبز، بتمويل كريم من أهل الخير والاحسان".

وأوضحت اللجنة أنها تسعى من خلال هذه المشاريع للمساهمة في الحد من الفقر والمعاناة المعيشية التي يعانيها المواطنون في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة, داعيةً أهل الخير في الداخل والخارج لتقديم يد العون والمساهمة في الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا ورسم البسمة على شفاه المكلومين

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال بإتخاذ التدابير الوقائيةلحماية الاسرى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟