الفرا يجتمع بمديري ومديرات المدارس

غزة-الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس بمديري ومديرات المدارس، لمناقشة العملية التعليمية في ضوء التطورات المتعلقة بانتشار فايروس "كورونا"، بحضور أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وبعض رؤساء الأقسام والمشرفيين التربويين..

بدوره، رحب أ. الفرا بالحضور، مثمنا جهودهم في خدمة العملية التعليمية، متمنيا للجميع الصحة والعافية والسلامة من أي مكروه، مستعرضاً الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المديرية لمواجهة فايروس "كورونا"، من خلال توفير مستلزمات الوقاية الصحية وتعميمها على المدارس لضمان بيئة مدرسية آمنة للطلبة والمعلمين على حدٍ سواء

وأوضح أ. الفرا أنه وبناء على سلسلة من المشاورات والاجتماعات المكثفة مع الجهات المعنية، تم اتخاذ جملة من القرارات التي من شأنها إنقاذ العام الدراسي، مؤكداً على ضرورة تكثيف العمل مع الطلبة، وحثهم على متابعة دروسهم ومذكراتهم من أجل إنهاء العام الدراسي بشكل يليق بالجهود التي بُذلت خلال عام من العطاء.

من ناحيته ، أكد أ. العسولي على تنفيذ خطة ميدانية مقترحة لمواجهة خطر فايروس كورونا، في حال تم إقرار عودة الطلبة للمدارس مع بداية الأسبوع المقبل، واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والنظافة الشخصية والعامة، وأن لا يتم التهاون بهذا الأمر، مقدماً شكره لمديري المدارس وأطقمها العاملة لجهودهم وإخلاصهم في متابعة العمل الإداري والفني والإنساني داخل المدارس طوال العام الدراسي.

هذا واستمع الحضور للمداخلات وتم الرد على استفساراتهم.