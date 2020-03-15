أوقاف الشمال تبحث سبل التعاون مع بلدية جباليا وشركة الكهرباء

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر إبراهيم سالم، سبل التعاون المشترك مع رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار ، وذلك خلال زيارة قام بها سالم برفقته وفد من المديرية ضم عدد من رؤساء الأقسام.

وناقش مدير أوقاف الشمال جملة من القضايا والموضوعات المشتركة مع البلدية، وآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم المواطن والمجتمع الفلسطيني.

وأكد الجانبان استعدادهما التام للتعاون وتحقيق المصلحة العامة التي تساهم في التخفيف عن المواطنين وخدمتهم.

وهنأ سالم والوفد المرافق معه رئيس البلدية بمنصبه الجديد متمنياً له وللمجلس البلدي الجديد التوفيق والسداد.

وفي ذات السياق بحث وفد من مديرية أوقاف الشمال برئاسة الشيخ عبد القادر سالم سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية مع شركة توزيع الكهرباء.

وأشار سالم إلي أن المديرية تسعى للتواصل مع جميع المؤسسات التي تخدم المجتمع وستقوم بالإيعاز للخطباء والوعاظ بالمديرية لترشيد الناس للتخفيف من استهلاك الكهرباء في البيوت والمساجد.