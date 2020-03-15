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الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة

15 آذار / مارس 2020 11:21

الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة
الزكاة بالأوقاف توزع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف “ اللحوم الطازجة ”، على (120) أسرة فقيرة، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية, وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الأسر جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع.

بدوره أوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (1) رأس جمل استفاد منه ( 120 ) أسرة فقيرة, منوها الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها

وشكر اسليم مجموعة عطاء علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم .

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