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تعليم الشمال تبحث سبل التعاون المشترك مع جمعية تطوير بيت لاهيا

15 آذار / مارس 2020 11:35

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غزة-الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة وجمعية تطوير بيت لاهيا، سبل التعاون المشترك بينهما، وذلك في إطار جهود المديرية المتواصلة نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي بما يخدم العملية التعليمية.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، لجمعية تطوير بيت لاهيا، حيث كان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نضال المسلّمي، ومدير الجمعية محمد أبو حالوب، وعدد من موظفي الجمعية.

بدوره، توجّه أ. العرابيد بالشكر لإدارة الجمعية لما قدمته في الآونة الأخيرة من دعم لخدمة العملية التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل لنحو (397) من الخريجين والخريجات للعمل في مدارس المديرية، الأمر الذي ساهم في تعزيز الكوادر التعليمية في الميدان وأحدث نقلة مميزة لجهة تحسين الواقع التربوي وخدمة أبنائنا الطلبة.

وثمّن أ. العرابيد المبادرة الكريمة التي نفذتها الجمعية مؤخراً والمتمثلة في توزيع وسائل تعليمية على مدارس المديرية لخدمة المنهاج الدراسي.

وقال مدير التعليم إن ما جادت به جمعية تطوير بيت لاهيا، لخدمة العملية التعليمية في شمال القطاع، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على مدى الاهتمام الذي توليه الجمعية في برامجها ومشاريعها للعملية التعليمية، داعياً مختلف الجمعيات للسير على نهجها وخطاها للمساهمة في بناء جيل متعلم وواع ومثقف قادر على خدمة شعبه ووطنه.

ولفت أ. العرابيد إلى أن مديرية شمال غزة، لا تدّخر جهدا في سبيل تعزز العلاقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي ومن بينها جمعية تطوير بيت لاهيا، تأكيداً على تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع في خدمة العملية التعليمية.

من ناحيته ، رحب م. المسلّمي بهذه الزيارة، مؤكداً حرص جمعية تطوير بيت لاهيا الدائم للتعاون مع مديرية شمال غزة، والمساهمة في إنجاح مشاريعها التربوية والتعليمية التي تصب في خدمة أبناء شعبنا.

وعبّر م. المسلّمي عن استعداد الجمعية لتوفير كميات من السولار لضمان سير امتحان التكنولوجيا العملي للثانوية العامة على أكمل وجه ودون أيّة معوقات.

هذا، واتفق الجانبان على تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية المشتركة لحضور بعضاَ من الدروس التوضيحية التي ينفذها معلمو ومعلمات الجمعية.

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