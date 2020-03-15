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خلال جلسة استماع مع النائب العام

"التشريعي"تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقع التحقيق مع الموقوفين

15 آذار / مارس 2020 11:48

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غزة-الرأي

قررت لجان الداخلية والأمن والحكم المحلي، والرقابة، والقانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقع التحقيق مع الموقوفين في السجون، وظروف مراكز التأهيل والاصلاح ومدى موائمتها مع القانون.جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجان المذكورة مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون.واستعرض النائب العام المدهون جهود النيابة العامة في تشكيل لجنة مناهضة التعذيب، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لعقد الدورات المتخصصة والاستعانة بخبراء فنيين لموائمة أساليب التحقيق مع المعايير الدولية والتشريعات السارية، منوهاً الى أن العديد من مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني شريكة في هذا البرنامج.
وفيما يتعلق بحادثة وفاة الموقوف عصام السعافين بتاريخ 23/2/2020، استعرض النائب العام ملابسات الحادثة وحيثيات الوفاة في ضوء تقرير الطب الشرعي، وتقرير الأدلة الجنائية.
على صعيد أخر، أكد النائب العام أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء مكونة من الدفاع المدني ووزارة الاقتصاد والحكم المحلي، لفحص كافة الجوانب الفنية حول حادثة حريق سوق النصيرات، مشيرا الى أن التحقيق مازال مستمرا، وتم الاستماع لشهادات المواطنين والمصابين.
وأوضح المدهون أنه تم الاطلاع على كافة التراخيص والمستندات في بلدية النصيرات، مشددا على أن جهات الاختصاص مستمرة في عملها بشكل جدي.

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