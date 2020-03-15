وزارة الأسرى تعلق تسيير حافلات نقل أهالي الأسرى للاعتصام

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاحد ، عن تعليق تسير حافلات نقل أهالي الأسرى الي مقر الاعتصام الاسبوعي الذي ينظم أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة كل يوم اثنين، ضمن اجراءات الوقاية للحيلولة دون وصول فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن جميع القوى والمؤسسات العاملة ولجنة الأسرى اتفقت على تعليق الاعتصام الأسبوعي الخاص بأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر، وكذا الوقفات التضامنية والتجمعات، ضمن الجهود والاجراءات الحكومية الوطنية لاحتواء هذا الفيروس وحفاظاً على سلامة أهالي الأسرى والناشطين.

وقررت الوزارة تعليق برنامج زيارات ذوي الأسرى في منازلهم، بالإضافة إلى تعليق كافة الفعاليات والأنشطة إلى اشعار أخر.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن هناك حالة من القلق والخوف لدي أهالي الأسرى من أن يصل هذا الفيروس إلى الأسرى داخل السجون، نظراً لافتقاد سجون الاحتلال اجراءات الوقاية والسلامة، وتعمد الاحتلال سياسة الاهمال الطبي الممنهجة عليهم منذ سنوات.

وطالبت الوزارة منظمتا الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل لفحص اجراءات الوقاية والسلامة داخل سجون الاحتلال، وادخال كافة المستلزمات أدوات التعقيم والأدوية التي من شأنها أن تقى الأسرى من انتقال الأمراض المعدية، وإيقاف التنقلات عبر البوسطة، بالإضافة الى تعقيم غرف وأقسام الأسرى واجراء فحوصات طبية على جميع الأسرى.